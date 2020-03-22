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Koronavirüs spor dünyasından can aldı

17 Mart'ta corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanz yönetiminde Real Madrid, 1998 ve 2000 yıllarında Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş ve 22 yıllık hasrete son vermişti.
 22 Mart 2020 08:33
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Koronavirüs spor dünyasından can aldı

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1995-2000 yılları arasında Real Madrid'in başkanlığını yapan ve salı günü hastaneye kaldırılan Sanz'ın durumu çarşamba günü ağırlaşmıştı.

Sanz başkanlığında Real Madrid, 1998 ve 2000 yıllarında Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulamış ve 1966'dan beri süren hasretine son vermişti. Sanz daha sonra 2006'da Malaga kulübünü satın almış ve 2010'da Katarlı yatırımcılara kulübü devretmişti.

Fabio Capello yönetiminde aynı zamanda 1996-1997 sezonunda La Liga şampiyonluğu elde eden Real Madrid, 1997-1998 sezonuna ise dev transferler ve teknik direktör koltuğunda da Jupp Heynckes ile başlamıştı.

Yıldızlarla zafere.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker ve Predrag Mijatovic'i Başkent ekibine katan Sanz, Heynckes yönetiminde Devler Ligi'nde finalde Juventus'u 1-0 yenerek kupayı 22 sene sonra ilk kez kaldırmıştı.

Daha sonra 1999-2000 sezonunda Vicente del Bosque ile finale yürüyen Real, bu kez de Valencia'yı 3-0 mağlup ederek 1 numaralı kupanın sahibi olmuştu. Zaferin ardından birkaç hafta sonra gidilen seçimde Florentino Perez ile yarışmış ve koltuğunı Perez'e bırakmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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