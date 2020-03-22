Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi
|22 Mart 2020 09:01
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.
Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı.
Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespiti yapıldığını söyledi.
Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.
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