Kıbrıs Rum kesiminde koronovirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
|22 Mart 2020 09:20
|Yazdır
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Almanya'da, virüsten ölüm oranı neden düşük?
22 Mart 2020 11:42
|ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 348'e yükseldi
22 Mart 2020 11:02
|İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı
22 Mart 2020 10:41
|Koronavirüsten en fazla ölüm hangi ülkelerde oldu?
22 Mart 2020 09:47
|Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
22 Mart 2020 09:33
|Koronavirüse yakalanan Dybala'dan ilk açıklama
22 Mart 2020 09:28
|7 ülkeden 7 farklı insan koronavirüsü anlattı
22 Mart 2020 09:11
|Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi
22 Mart 2020 09:01
|Koronavirüs spor dünyasından can aldı
22 Mart 2020 08:33
|Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda virüs çıktı
22 Mart 2020 07:51