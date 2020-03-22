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Kıbrıs Rum kesiminde koronovirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
 22 Mart 2020 09:20
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Kıbrıs Rum kesiminde koronovirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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