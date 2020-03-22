Koronavirüse yakalanan Dybala'dan ilk açıklama
|22 Mart 2020 09:28
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paulo Dybala'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun kendisini gönüllü olarak izole ettiği belirtildi.
Açıklamada, Dybala'da herhangi bir semptom görülmediği ve iyi durumda olduğu kaydedildi.
Bu arada, yıldız oyuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi
"Herkese merhaba, Oriana ile beraber şimdi Kovid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Sizi de bilgilendirmek istedik. Neyse ki biz şu anda gayet iyi durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz. Herkese selamlar."
Dybala, Juventus'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan 3. oyuncu oldu. Siyah-beyazlılarda ilk olarak Daniele Rugani'de koronavirüse rastlanmış, Rugani Serie-A'da bu virüse yakalanan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçmişti. Rugani'nin ardından Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'de virüs tespit edilmişti.
Serie A'da, Juventus'lu oyuncular dışında Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella'da koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.
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