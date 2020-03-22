Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|22 Mart 2020 09:33
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