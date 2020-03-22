65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası
|22 Mart 2020 10:46
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor
22 Mart 2020 11:23
|2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı
22 Mart 2020 11:13
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara koronavirüs uyarıları
22 Mart 2020 11:09
|Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?
22 Mart 2020 11:07
|Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de
22 Mart 2020 08:56
|Test yetkisi sadece kamuda
22 Mart 2020 08:41
|Tarım Bakanlığı en merak edilen 15 'korona' sorusuna yanıt verdi
22 Mart 2020 08:24
|Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti, soruşturma başlatıldı
22 Mart 2020 07:41
|Koronovirüs nedeniyle kamu personeline evden çalışma yaptırılabilir mi?
22 Mart 2020 07:31
|Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
22 Mart 2020 07:05