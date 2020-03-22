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İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor

İkinci yargı paketine ilişkin kanun teklifinin Adalet Komisyonunda ele alınması öngörülüyor. Siyasi parti gruplarıyla, son aşamasına gelinen infaz düzenlemesini içeren kanun teklifiyle ilgili görüşmelerin yapılması planlanıyor
 22 Mart 2020 11:10
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İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve finansal piyasalara katkı sunacak düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ikinci bölümündeki maddeler üzerinden mesaisini sürdürecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurulda iki hafta önce başlanmış, ilk bölümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı. Genel Kurul, 24 Mart Salı günü toplanarak, teklifin ikinci bölümü üzerinde çalışmasını sürdürecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilecek.

Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacak.

Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik yapabilecek.

Genel Kurulda geçen hafta görüşmeleri tamamlanan Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi'nin oylanması bekleniyor. Ayrıca Türkiye ile Karadağ Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin de ele alınması öngörülüyor.

- 2. yargı paketi komisyona gelecek

TBMM Adalet Komisyonunun, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan ikinci yargı paketine ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni gündemine alması bekleniyor.

İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelinirken Meclis'te bu hafta siyasi parti gruplarıyla görüşmelerin de olması planlanıyor. Görüşmelerin tamamlanmasıyla da infaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması amaçlanıyor.

- Koronavirüs önlemleri

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM Genel Kurulunun çalışmasında da bazı düzenlemelere gidilmişti.

TBMM'nin, bu dönemde çalışmalarını sürdürmesi yönünde ortak fikir bulunuyor. Siyasi parti gruplarının mutabakatıyla Genel Kurulda belli sayıda milletvekili bulunacak.

Milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele konusundaki kurallarına, Genel Kurul çalışmalarında da dikkat edecek.

Yakın tarihte yurt dışında bulunan milletvekilleri, "14 gün kuralı" kapsamında tedbirlerini alacak.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla Genel Kurulda milletvekili sıralarında bir koltuk boş bırakıldı. Boş bırakılması istenilen masanın üzerine, "Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz." yazılı not bırakıldı.

Bu ay sonuna kadar TBMM yerleşkesine ziyaretçi yasağı devam edecek.
Anadolu Ajansı
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