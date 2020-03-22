2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı
|22 Mart 2020 11:13
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yıl kuvvetli yağış, fırtına, kar ve don gibi olaylar için 523 meteorolojik uyarı yaptı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış, sis, toz taşınımı ve fırtına gibi önemli hava olaylarını önceden tahmin ederek, yer, zaman ve şiddet bilgilerini içeren meteorolojik uyarı mesajları hazırlıyor.
Bu mesajlar faks, e-posta, kurumsal haberleşme sistemleri, "http://www.mgm.gov.tr" internet adresi ve Meteorolojinin Sesi Radyosu yayınları ile ilgililere ve kamuoyuna duyuruluyor. Ayrıca, meteorolojik uyarılar mobil uygulama üzerinden bildirim yoluyla ve kısa mesajla da iletiliyor.
Uyarılar, kuvvetli meteorolojik olayların yol açacağı can kaybı, ekonomik kayıplar, ulaşım, turizm, sağlık, inşaat, çevre, eğitim gibi sektörel faaliyetler ile günlük yaşamdaki olumsuzlukların en aza indirilmesi, ilgili ve yetkili kurumlar tarafından gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi amacıyla da yapılıyor.
Meteorolojik uyarılar, vatandaşlar yanında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı birimlerine, medya kuruluşlarına, yerel ve idari birimlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da ulaştırılıyor.
Genel Müdürlük tarafından geçen yıl sel, su baskını ve taşkınlara yol açabilecek kuvvetli ve aşırı yağış, fırtına, kuvvetli kar, kar erimesi, çığ ve heyelan tehlikesi, kuvvetli soğuk/sıcak uyarısı, zirai don, toz taşınımı, sis uyarısı ve buzlanma/don olayları ile ilgili 523 meteorolojik uyarı ve değerlendirme yayınlandı. 2018'de uyarı sayısı hava şartlarına bağlı olarak 798'e çıkmış, en fazla uyarı da 626 ile kuvvetli yağış için yapılmıştı.
Geçen yıl ise en fazla meteorolojik uyarı 359 ile kuvvetli yağış için yapılırken, bunu 88 ile kuvvetle rüzgar ve fırtına uyarısı izledi. Bu uyarıları 34 ile kar yağışı uyarısı takip etti.
Kurum tarafından geçen yıl 20 meteorolojik değerlendirme yayımlanırken, zirai don için 8, toz taşınımı için 6 uyarı gerçekleştirildi.
Genel Müdürlük, kar erimesi ve çığ tehlikesi için 3, kuvvetli soğuk-sıcak hava için 2, sis için 2 ve buzlanma ile don için de 1 uyarıda bulundu.
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