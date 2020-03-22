1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'

Genel Başkan Ergün Atalay: İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı
 22 Mart 2020 11:16
Yazdır
'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün hayatı her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürecin işçiye de işverene de zarar verdiğini vurguladı.

Hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle işverenler başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik tedbirler aldığını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu zor süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı buluyoruz ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli. Bizim gözümüzde, virüsü bahane edip işçi çıkartanların, kriz fırsatçılığı yaparak ürünlerin fiyatını artıranlardan bir farkı yoktur.

Bu ortamda işini kaybedenlere devletin elini uzatması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı."

- "Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek yasa bir an evvel çıkartılmalı"

Koronavürise karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Atalay, virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının ve sağlık emekçilerinin çabasının önem taşıdığını vurguladı.

Toplumun büyük bölümümün bu bilinçle evden çıkmamayı tercih ettiğinin gözlemlendiğini aktaran Atalay, tüm uyarılara rağmen evden çıkmama kuralına riayet etmeyenlerin de olduğunu belirtti.

İnsan yaşamının her şeyden daha değerli olduğuna ve sağlığın önemine değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yaşıma kadar böyle bir şeyi ne yaşadım ne de duydum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık yoksa, iş de yok aş da yok. Koronavirüs musibetiyle baş edebilmemiz için zorunlu haller ve görevler dışında herkesin evde kalma kuralına uyması gerekiyor. Ailemize, işimize, memleketimize sahip çıkmanın yolu bugünlerde sağlığımızdan geçiyor. Bu işin şakası yok."

Atalay, sağlık çalışanlarının sağlıklarını riske atarak virüsle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Bu süreç bize gösterdiği toplum olarak ne yapsak da sağlık çalışanlarının emeğini ödeyemeyiz. Bizler sıcak evlerimizdeyken onlar özveriyle hastaların tedavisi için gece gündüz demeden çalışıyor. Onları alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenleme bir an evvel çıkartılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ürünümüz var, dengemizi panik bozuyor
22 Mart 2020 07:25		 TÜBA: Sosyal izolasyona dikkat edelim
21 Mart 2020 17:54
TESK'ten 'esnafa özel paket' talebi
21 Mart 2020 10:58		 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'
20 Mart 2020 13:43
TESK'ten 'Uçak biletlerinin iadesinde kesinti yapılmamalı' mesajı
20 Mart 2020 11:55		 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'
20 Mart 2020 11:18
Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın
20 Mart 2020 11:06		 Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis
20 Mart 2020 11:00
74 barodan Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru
19 Mart 2020 21:04		 Feyzioğlu, yasal süre ve icraların durdurulmasını talep etti
19 Mart 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - Pegasus, 65 yaş üstü yolcuların bilet iade ve değişimini ücretsiz yapacak11:45 - Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak'11:42 - Almanya'da, virüsten ölüm oranı neden düşük?11:27 - 'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor11:23 - 6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor11:20 - MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek11:16 - 'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'11:13 - 2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı11:10 - İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor11:09 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara koronavirüs uyarıları
11:07 - Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?11:02 - ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 348'e yükseldi10:54 - Koronavirüs sonrası un üretimi iki kat arttı10:46 - 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası10:41 - İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı10:21 - İstanbul'da yine yasak dinlemediler10:17 - Esnaf korona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor10:10 - Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
Koronavirüs salgınında en riskli iller
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs nedeniyle İcra ve iflas takipleri durduruldu
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir
Koronovirüs nedeniyle kamu personeline evden çalışma yaptırılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yuval Noah Harari 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 2
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
zonguldak'ta yaşanan panik anı 1
denizli belediyesi'nin bankları sökmesi 2
suriyeli kadının altız doğurması 2
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam