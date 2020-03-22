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6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor

Türkiye'de 2019'da 28 milyon 80 bin kişi istihdam edilirken, bunların 4 milyon 644 bin 74'ü kamuda çalıştı. İstihdam edilenler arasında her 6 kişiden 1'inin kamuda çalıştığı belirlendi
 22 Mart 2020 11:23
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6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor

Türkiye'de geçen yıl istihdam edilen kişiler içinde her 6 kişiden 1'inin kamuda çalıştığı görüldü.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısı 2019'da 28 milyon 80 bin kişi oldu. Bu dönemde kamuda çalışanların sayısı da 291 bin kişi artarak 4 milyon 644 bin 74 kişi oldu.

Bu veriler göz önüne alındığında, toplam istihdam edilenlerin içinde her 6 kişiden 1 kişinin kamuda çalıştığı ortaya çıktı.

Kamuda çalışanların alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 66,3'üne karşılık gelen 3 milyon 78 bin 86 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı gözlendi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 2018'de 277 bin 500 kişi istihdam edilirken, 2019'da bu sayı yaklaşık 5 bin kişi artarak 282 bin 477'ye çıktı. Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2019'da 100 bin 853 kişi istihdam edildi. Bu rakam 2018'de 104 bin 672 seviyelerindeydi.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 2019'da önceki yıla göre 596 kişi artarak 42 bin 491'e çıktı. Bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki istihdamda ise azalma görüldü. Bu alanda 2018'de 248 bin 543 kişi, 2019'da ise 244 bin 353 kişi istihdam edildi.

Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı ise 154 kişi artarak 7 bin 303'e yükseldi.

İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım, Vakıflar Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda 2018'de 47 bin 192 kişi istihdam edildi. Bu bankalarda çalışan sayısı geçen yıl 16 bin 655 kişi artarak 63 bin 847'ye çıktı. Söz konusu artış da 2019 yılında Vakıflar Bankasının kamu bankası kapsamına dahil edilmiş olması etkili oldu.

İl özel idarelerinde 2018'de 13 bin 784 kişi çalışırken, bu sayı 2019'da 804 kişi azalarak 12 bin 980'e geriledi.

Bu dönemde belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı ise yüzde 40 artışla 475 bin 39 kişiye yükseldi. Söz konusu kurumlarda 2018'de 339 bin 717 kişi istihdam edilmişti.
Anadolu Ajansı
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