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'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetlere yenilerini de ekledik
 22 Mart 2020 11:27
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'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlar tarafından bazı hizmetlerin internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için internet üzerinden ve telefon aracığıyla verdiğimiz hizmetlere yenilerini de ekledik. Kovid-19 salgınının etkisini azaltana kadar vatandaşların korunması için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek olmak amacıyla bakanlığına bağlı hizmetlerin internet ve telefon üzerinden sunulması için talimat verdiklerini söyledi.

Kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde ulaştırmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nın hizmete alındığını ifade eden Turhan, bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 46 milyon kayıtlı kullanıcıya 649 kurum ve kuruluşun 5 bin 23 hizmet verdiğini, 2 bin 524 hizmetin ise mobil olarak sunulduğunu aktardı.

Günde e-Devlet Kapısı üzerinden 12 milyonu aşkın işlemin yapıldığı ifade eden Turhan, en fazla Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu 4A Hizmet Dökümü, Adalet Bakanlığının sunduğu Dava Dosyası Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığının sunduğu Vergi Borcu Sorgulama, Emniyet Genel Müdürlüğünün sunduğu Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Adalet Bakanlığının sunduğu İcra Dosyası Sorgulama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sunduğu Tapu Bilgileri Sorgulama, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sunduğu 5 Günlük Hava Tahmini ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu 4A Emekli Aylık Bilgisi işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

- "Hizmetler online verilmeye başladı"

Kovid-19 salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir kısım hizmetlerin e-Devlet üzerinden bir kısım hizmetlerin ise telefonla verilmeye başlandığını anlatan Turhan, "Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetlere yenilerini de ekledik. Bu yeni hizmetler de e-Devlet Kapısı üzerinden veriliyor. Bazı hizmetlerimiz de internet sitelerinden online yapılmaya başladı." diye konuştu.

Turhan, PTT AŞ tarafından kurumsal ve bireysel her türlü talep, şikayet ve önerilerinin alınması, ilgili birimlere aktarılması, ilgili birimlerden gelen sonuçların iç ve dış müşterilere aktarılmasının sağlanması amacıyla telefon hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, 444 6 788 numaralı telefondan çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.

Aralarında elektronik haberleşme hizmetleri, kargo işlemleri, PTT Bank gibi işlemlerin yanı sıra firmalar tarafından yapılan kara yolu taşımacılığı, denizcilik gibi hizmetlerin internet üzerinden verildiğini ifade eden Turhan, ''Kovid-19 salgınının etkisini azaltana kadar vatandaşların korunması için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.

- "PTT'deki maaş promosyonları hesaba otomatik yatıyor"

Turhan, emekli vatandaşların evlerinden çıkmadan veya PTT'ye gelmelerine gerek kalmadan PTT'deki maaş promosyonlarının hesaplarına otomatik yatırıldığını anımsatarak, "Böylece emeklilerimiz maaşlarını ve promosyonlarını 4 bine yakın PTT ATM'si ile 14 bin kamu bankalarının ATM'lerinden sıra beklemeden kolaylıkla alabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- "ePttAVM her türlü ihtiyaca cevap veriyor"

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com" adresinden her türlü ihtiyacın online olarak alınabileceğini anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Gıda, temizlik, kozmetik-sağlık ürünleri başta olmak üzere her türlü ürüne kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde online ulaşma imkanı sunuyoruz. Kovid-19'a karşı sitemizde her türlü güvenlik ve temizlik önlemleri alınarak, hijyenik ortamda hazırlanan ürünler vatandaşlarımıza ulaştırılıyor."

- Uzaktan eğitim Türksat-4A uydusu üzerinden

Bakan Turhan, ilk, orta ve lise eğitimlerinin 23 Mart itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca EBA TV üzerinden uzaktan verilmeye başlayacağını anımsatarak, söz konusu hizmetin Türksat AŞ tarafından 4A uydusu üzerinden sağlanacağını vurguladı.

EBA TV için TRT üzerinden 2 ayrı frekansta 6 ayrı kanalın Türksat-4A uydusu ve uydu haberleşme sistemleri üzerinden yayına verildiğini dile getiren Turhan, bunların 3'ünün HD çözünürlükte diğer 3'ünün de SD çözünürlükte yayınlanacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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