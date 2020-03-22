Almanya'da, virüsten ölüm oranı neden düşük?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, (Kovid-19) salgına dönüştüğü ülkelerde vaka ve ölü sayılarını hızlıca arttırmaya devam ediyor.

80 binden fazla insanına koronavirüs bulaşan ve yaklaşık 3 bin vatandaşını kaybeden Çin, vaka sayılarında dünyada birinci sırada yer alıyor.

Çin'den sonra en çok vakaların görüldüğü yerler arasında ise Avrupa ülkeleri görülüyor.

Yaklaşık 47 bin 21 vaka sayısıyla listenin ikinci sırasında yer alan İtalya'yı, yaklaşık 21 bin 571 vaka sayısı İspanya takip ediyor.

Listenin dördüncü sırasında 19 bin 848 vaka sayısıyla Almanya gelirken, 19 bin 644 vaka sayısıyla İran hemen arkasında bulunuyor.

İlk 5 ülkede ölüm oranları ne durumda?

80 binden fazla koronavirüs vakası tespit edilen Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısını son açıklamalara göre 3 bin 259 kaydedildi.

Çin'e göre yaklaşık yarı yarıya vaka sayısına sahip İtalya ise, 4 bin 32 ölüm sayısıyla Çin'in önünde yer alıyor.

Üçüncü sırada yer alan İspanya'da ölü sayısı son açıklamalara göre bin 93 olarak kaydedildi.

Yaklaşık 20 bin vaka sayısının bildirildiği İran'da ise bin 433 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs Avrupa'da çok sayıda can alırken Almanya'da ölü sayısı neden düşük?

İlk 5'te yer alan Avrupa ülkelerinde vaka sayıların 5 haneli rakamlara çıkmışken ve ölü sayıları da hızla artarken, Almanya'nın ölü sayısında bu kadar düşük olması dikkatlerden kaçmıyor.

19 bin 848 vaka sayısının olduğu Almanya'da, son açıklamalara göre 68 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısında İtalya'nın yaklaşık yarısı kadar olan Almanya'da ölüm sayısında ise İtalya'nın çok gerisinde yer alıyor.

Almanya ile vaka sayısının hemen hemen aynı olan İran'da ölü sayısı bin 433 olarak kayıtlara geçti.

Listenin altıncı sırasında olan ABD'de vaka sayısı 19 bin 624 olurken, 260 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransa, 12 bin 632 vaka sayısıyla listenin yedinci sırasında yer alırken, son açıklanan ölü sayısı 450 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da yoğun testler nedeniyle vaka sayısı katlanarak artarken, ülkedeki can kaybının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük kalması dikkat çekiyor.

Almanya'da yaklaşık 20 bin kişide koronavirüs tespit edilmesine rağmen sadece 68 kişinin hayatını kaybetmesi ülke içinde tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin çok sayıda iddia ve teori dile getirildi

Kimi iddialara göre Almanya'nın katı test politikası buna gerekçe olarak gösterildi.

Bazı iddialarda ise Almanya'daki vaka sayılarında yaşlı nüfusunun az olması gösteriliyor.

Güney Kore'ye benzer şekilde çok fazla test gerçekleştiren Almanya'da ölü sayısı İtalya, İspanya, ABD ve Fransa'nın oldukça gerisinde yer alıyor.

Alman basını, koronavirüs tespit edilen kitlenin büyük kısmını gençlerin oluşturması nedeniyle iyileşme oranlarını yüksek olduğunu yazdı.

Bazı iddialara göre ise Almaya'nın koronavirüs tedavisini bulduğu belirtiliyor.

Gençler daha çabuk iyileşiyor

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, korona virüs hastalarının yüzde 80'i 60 yaş altında bulunuyor.

Almanya'nın test kapasitesinin Avrupa'nın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha gelişmiş olması nedeniyle agresif test politikasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Almanya bir haftada 150 bin kişiye test yaptı. Ayrıca, Almanya'da şu ana kadar vaka tespit edilenlerin önemli bir kısmı da yüksek riskli olarak nitelendirilen yaş grubunun altında yer alıyor ve bu da iyileşme oranının yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlar, düşük ölüm sayısına rağmen salgının Almanya'da henüz başlangıç aşamasında olabileceği uyarısında da bulunuyor.

Almanya'da salgınla mücadeledeki çabalarda önemli rol oynayan Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısının son iki günde önemli oranda artmasının ardından Almanya'nın boyutu tahmin edilemeyen bir krizle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı gelebilir

Almanya Başbakanı Merkel'in pazar günü eyalet liderleriyle korona virüs toplantısı yapacağı, burada ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağının ilan edilebileceği belirtiliyor. Hükümet Sözcüsü Stefan Seibert, Alman halkının bugün göstereceği davranışın ülke genelinde bir karar alınmasında etkili olacağını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, önceki gün Alman ordusunun korona virüs ile mücadele etmek için hazır oldugunu açıklamıştı. Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunda 180 bin aktif asker ve 75 bin yedek asker bulunduğunu belirtti.

Independent Türkçe