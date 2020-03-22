İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı
|22 Mart 2020 12:07
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirtti.
Salgının hız kaybetmediğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:
"Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı
22 Mart 2020 21:57
|Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
22 Mart 2020 21:41
|Bakan Kurum: Kira alınmayacak, indirim sağlanacak
22 Mart 2020 20:17
|Erdoğan: Evlerimizde kalalım, mücadele güçlü şekilde sürsün
22 Mart 2020 18:33
|Ailesini evde bekleyen çocuklardan 'evde kalın' çağrısı
22 Mart 2020 17:28
|CHP'li vekilden iş güvencesi önerisi
22 Mart 2020 16:03
|Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj
22 Mart 2020 15:39
|Sağlık Bakanı: Sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz
22 Mart 2020 15:35
|'Koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip edelim'
22 Mart 2020 12:01
|İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
22 Mart 2020 08:00