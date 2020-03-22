65 yaş üstü yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor

KOCAELİ

Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi

Kocaeli'de zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine yönlendirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tek tek uyarılarak evlerine yönlendirildi. Zabıta ekipleri eldiven ve maske takarak sokak sokak gezdi. Ekipler 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için getirilen kısıtlamalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularını gezen zabıta ekipleri 65 yaş üstü olan vatandaşları evlerine yönlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri evine gitmekte zorlanan vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Ekipler 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve eldiven vererek araç ile gidecekleri yere kadar eşlik etti. Ekipler sokaklarda anonslar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmaması için uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, getirilen kısıtlama kapsamında zabıta ekiplerine zorluk çıkartan ve yasağı dikkate almayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara TCK 195 maddesine göre suç duyurusunda bulunulacağı ve vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi. Kimsesi bulunmayan vatandaşlara ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi ile yardım yapılacağı belirtildi.

KAYSERİ/YOZGAT

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları bilgilendirdi.

Kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kapalı Çarşısı ve Kayseri Kalesi'nde devriye gezen ekipler, bu kapsama giren vatandaşları uyardı.

İhbarları değerlendiren ekipler, güneşli havanın da etkisiyle park ve bahçelerde oturan bazı vatandaşları da bilgilendirerek evlerine gönderdi.

Ekipler, acil çağrı numaralarını arayarak yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını da giderdi.

- Yozgat

Yozgat'ta da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların yasağa uymadıkları görüldü.

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaya olarak veya araçla devriye gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Yasağa uymayan 70 yaşındaki Davut Narin, yaptığı açıklamada, çeşmeden su almak için dışarıya çıktığını belirterek, bundan sonra dışarı çıkmayacağını söyledi.

ANKARA

65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Ankara Emniyeti, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaya ekipler oluşturdu.

Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi.

Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Emniyet güçleri bazı yaşlıların taleplerini ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor.

ADANA

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 15 gün süreyle sokağa çıkmaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam etttiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında en temel risk unsurunun, toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olması, 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı bulunan, astım, KOAH, kalp/damar, böbrek, hipertansiyon, karaciğer hastalığı olanlarla, bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Bu durumun devam etmesi halinde, salgının yayılarak başta 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere, diğer vatandaşların da sağlığını olumsuz etkileyerek toplum sağlığı, kamu esenliği ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" emri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinde saat 00.00'dan sonra 15 gün süreyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlıkları olanların Adana il sınırları içerisinde sokağa çıkmaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığı duyuruldu.

ANTALYA

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, bazı mahalle ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşları bilgilendirdi. Banklarda oturan bazı vatandaşları evlerine götürdü.

Acil çağrı numaralarını arayarak, yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını gideren ekipler, Atatürk Devlet Hastanesi'nden çıkan ve halk otobüsünün kendisini almadığını ifade eden kadının evine ulaşmasını sağladı.

Şehirlerarası otobüs terminalinde kalan 70 yaşındaki Muhittin G'yi de ekipler kontrol edip, uyarılarda bulundu.

ERZURUM/IĞDIR

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Erzurum ve Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinde, saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin sınırlandırıldığını, sokağa çıkmalarının yasaklandığını aktardı.

Kovid-19'a karşı devletin bir çok tedbir aldığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte, halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedir."

Bu durumun devam etmesinin, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanlar için risk olduğunu anlatan Memiş, söz konusu durumun vaka sayısı ile tedavi gereksinimi de artırarak toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine işaret etti.

Memiş, bu nedenlerle alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaparak, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

- 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar mağdur edilmeyecek

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı bulunan, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart, saat 24.00'den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak."