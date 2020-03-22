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THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak
 22 Mart 2020 12:35
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THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan seferler ve bilet değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.

Aycı, " İade ve değişiklik politikasında tüm hava yollarından bir tık daha esnek ve ileride olmak için çalıştık ve çalışıyoruz..20 mart 2020 tarihinden evvel bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler yıl sonuna kadar 31 aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 şubat 2021. 28 Şubat 2021e kadar da uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size. Bunlar yeni bilgiler ve ilk kez açıklıyorum" dedi.

UÇUŞ YAPILACAK ŞEHİRLER

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi sonrası 68 ülkeye uçuşlarını uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarının yanı sıra bu dönemde sadece 5 noktaya uçuş yapacak. Aycı, Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong seferlerinin dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını durdurulacağını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün'e uçuşlar askıya alınmıştı.
Memurlar.Net
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