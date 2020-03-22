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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de "Evde kal" çağrısında bulundu
 22 Mart 2020 12:52
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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı.

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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