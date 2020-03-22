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Bilecik'te 35 acemi asker gözlem altına alındı

Bilecik'e vatani görevlerini yapmak için gelen acemi askerlerden 35'i yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri üzerine gözlem altına alındı
 22 Mart 2020 13:09
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Bilecik'te 35 acemi asker gözlem altına alındı

Bilecik'e vatani görevlerini yapmak için gelen acemi askerlerden 35'i yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri üzerine gözlem altına alındı.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 2000/1 tertip 2 bin acemi asker teslim olmak için kente geldi. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı girişi polis ekipleri tarafından kapatılırken, aileler nizamiye bölgesine alınmadı. Bir buçuk metre aralıklarla ağızlarında maskeler ile güvenlik bölgesinden içeri alınan askerler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadırlarda kayıt altına alındıktan sonra ateşi ölçüldü. Boğaz ağrısı, öksürük ve 38 derecenin üzerinde ateşi olan 35 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı. Buradaki ilk kontroller sonrası yaklaşık 35 asker Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki KYK'ya ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda gözlem altına alındı.

Yaşanan olaylar sonra Bilecik Valiliği, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılış yapacak acemi erlere yönelik olarak korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak, durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erler BMM (1. Basamak Muayene Merkezi) ve ASM'ye (Aile Sağlığı Merkezi) yönlendirilip burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanlarının (koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak vb.) Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir. Sağlık Bakanlığının konu hakkında yayınlamış olduğu tedbirler kapsamında sağlık personeli tarafından tüm personel bilgilendirilmiş olup, ilgili genelgeler doğrultusunda tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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