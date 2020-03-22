Bakanlık, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını paylaştı
|22 Mart 2020 14:16
|Yazdır
Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına yer verildi.
Yazılı ve görsel paylaşımlarda, sosyal destek grubunda yer alan ekiplerin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ve sağlık kontrolünü yaptığı görüldü.
📍SİVAST.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 22, 2020
❤️#VSDG
Vefa Sosyal Destek Grubumuz ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.
🤲🤗 @EmniyetGM @jandarma pic.twitter.com/MYWLPXLeoM
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor
22 Mart 2020 22:12
|Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi
22 Mart 2020 21:36
|Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek
22 Mart 2020 21:03
|Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
22 Mart 2020 20:58
|İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
22 Mart 2020 20:48
|Elazığ ve Malatya'ya 182 milyon liralık nakdi yardım
22 Mart 2020 20:33
|KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor
22 Mart 2020 20:28
|Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
22 Mart 2020 19:36
|Van'da depremzedeler için konteynerler kuruluyor
22 Mart 2020 19:21
|Diyanetten defin işlemlerine ilişkin açıklama
22 Mart 2020 18:40