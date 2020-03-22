Kosova'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
|22 Mart 2020 14:19
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Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Kosova Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Poduyeva şehrinin Dumnica bölgesinde Kovid-19 tanısı konan 82 yaşındaki bir kişinin bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Söz konusu kişinin 16 Mart'ta Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, bunun ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm olduğu vurgulandı.
Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kızı ve oğluna da koronavirüs bulaştığı aktarıldı.
Kosova'da şu ana kadar toplam 567 kişi Kovid-19 testine tabi tutulurken, aralarında ölen kişi de dahil toplam 31 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.
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