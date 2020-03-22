1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte yaşlıların evde yaşamlarını kolaylaştıracak uygulama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildiği andan itibaren market ve kuryelerle görüşmelere başladık. Yakında tüm iletişim bilgilerini konumlarıyla beraber yayınlayacağız. Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız
 22 Mart 2020 14:46
Yazdır
Başkentte yaşlıların evde yaşamlarını kolaylaştıracak uygulama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği andan itibaren market ve kuryelerle görüşmelere başladıklarını belirterek buna ilişkin iletişim bilgileri ve konumları yayınlayacaklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçlarını nasıl temin edilebileceklerine ilişkin bilgi veren Yavaş, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildiği andan itibaren market ve kuryelerle görüşmelere başladık. Yakında tüm iletişim bilgilerini konumlarıyla beraber yayınlayacağız. Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız."

Yavaş, evde hizmet alanlarla ilgili uygulamalarına aynen devam edeceklerini vurgulayarak, "Açlık sınırının altında yaşayan 20 bin kadar aileye sıcak yemek hizmetimiz aynen devam etmektedir. İnşallah bu kötü günleri sizler hiçbir hasar görmeden atlatacaksınız. Hep birlikte el ele vereceğiz, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22 Mart 2020 22:18		 Yasak mı oda ne? Sahile masa kurup okeye döndüler!
22 Mart 2020 19:06
Konyalılar kurallara uydu, cadde ve sokaklar boşaldı
22 Mart 2020 18:46		 Aydın'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
22 Mart 2020 18:01
Taksim'de restoran ve lokanta esnafı kepenk kapattı
22 Mart 2020 17:56		 Adalar halkından mimoza hırsızlığına tepki
22 Mart 2020 17:03
Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı
22 Mart 2020 16:23		 Otobüste koronavirüs alarmı... Rahatsızlanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
22 Mart 2020 15:00
Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı
22 Mart 2020 14:00		 Ankara'da koronavirüs nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı
22 Mart 2020 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi22:23 - Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor22:23 - Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı22:18 - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem22:12 - Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor22:06 - Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti21:57 - Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı21:51 - Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı21:46 - Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi21:41 - Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
21:36 - Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi21:31 - Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı21:26 - TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı21:20 - Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı21:14 - Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti21:08 - Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi21:03 - Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek20:58 - Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs salgınında en riskli iller
65 yaş yasağında istisnalar belli oldu
Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
'Koronavirüs abartılıyor' dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
Toni Morrison 1
corona virüs vaka sayısı 1
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
the eyes of the darkness kitabı 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 2
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam