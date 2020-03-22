Başkentte yaşlıların evde yaşamlarını kolaylaştıracak uygulama
|22 Mart 2020 14:46
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği andan itibaren market ve kuryelerle görüşmelere başladıklarını belirterek buna ilişkin iletişim bilgileri ve konumları yayınlayacaklarını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçlarını nasıl temin edilebileceklerine ilişkin bilgi veren Yavaş, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildiği andan itibaren market ve kuryelerle görüşmelere başladık. Yakında tüm iletişim bilgilerini konumlarıyla beraber yayınlayacağız. Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız."
Yavaş, evde hizmet alanlarla ilgili uygulamalarına aynen devam edeceklerini vurgulayarak, "Açlık sınırının altında yaşayan 20 bin kadar aileye sıcak yemek hizmetimiz aynen devam etmektedir. İnşallah bu kötü günleri sizler hiçbir hasar görmeden atlatacaksınız. Hep birlikte el ele vereceğiz, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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