1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sokağa çıkanlar polis ekiplerince uyarıldı
 22 Mart 2020 15:07
Yazdır
65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda İzmir'de çok sayıda yaşlı vatandaş, çağrıya uyarak evinde kaldı.

155'i arayıp polisten yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da polis ve belediye ekiplerince giderildi.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş ve üstündeki bazı vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı ve evlerine dönmeleri sağlandı.

- Denizli

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması konulan 65 yaş üstü vatandaşlardan yardım isteyenlerin ihtiyaçları polis ve belediye ekiplerince karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Denizli'de çok sayıda kişi çağrıya uyarak evinde kaldı.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan ve pazara gitmek isteyen bazı 65 yaş üstü vatandaşlar da polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

- Uşak

Uşak'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa uyup, sokağa çıkmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaşlı vatandaşlar, polise ihbar edildi.

Polis ekipleri, yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri için uyarırken, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşların ihtiyaçları belediye ve polis ekiplerince karşılandı.

Öte yandan, yaşlı vatandaşların dışarı çıkmadan 155 ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri vurgulandı.

Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve polis ekipleri de 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gıda paketi bıraktı.

- Aydın

Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların birçoğu yasağa uyarak evinde kaldı.

Öte yandan dışarıda olan 65 yaş üstü vatandaşların bazıları ise polisin uyarısıyla evlerine gitti.

İlçelerdeki pazarlarda belediye ve polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların pazara girmemesi için uyarılarda bulundu.

Kocaeli, Bartın, Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, eldiven ve maskelerle sokakları gezerek dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları bilgilendirdi.

Kentteki işlek sokaklar, park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında devriye gezen ekipler, uygulama kapsamına giren vatandaşları uyardı.

İhbarları değerlendiren ekipler, güneşli havanın da etkisiyle park ve bahçelerde oturan bazı vatandaşları da bilgilendirerek evlerine gönderdi.

Ekipler, rahatsızlığı olan vatandaşlara ulaşım konusunda yardım ederek evlerine ulaştırdı. Bu sırada vatandaşlara maske ve eldiven de verildi.

Zabıta ekipleri, sokaklarda anonslar yaparak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi kapsamında yardım elini uzatılıyor.

Kısıtlama gereği sokağa çıkamayan vatandaşlar "153" Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyebiliyor. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alarak vatandaşların alışverişini yapıyor.

- Bartın

Bartın Valiliğince belediye hoparlöründen yapılan uyarıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmamaları istendi.

Anonsta, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil çağrı merkezini aramaları veya mahalle muhtarlarıyla irtibata geçmeleri istendi.

- Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirlerinden 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması kapsamında, "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturuldu.

Bolu Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Valilik koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan bu kişilerin zorunlu/temel ihtiyaçlarını karşılanmak üzere "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturulduğu bildirildi.

Bu kişilerin ihtiyaçlarına yönelik taleplerini "ALO 112" hattı üzerinden iletebileceği aktarılan açıklamada, vatandaşların taleplerinin bölge/görev ayrımı yapılmaksızın alındıktan sonra doğrudan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na iletilerek gereğinin yapılacağı kaydedildi.

- Karabük

Karabük'te de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkması yasaklanan/kısıtlanan, tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulmuştur." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor
22 Mart 2020 22:12		 Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi
22 Mart 2020 21:36
Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek
22 Mart 2020 21:03		 Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
22 Mart 2020 20:58
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
22 Mart 2020 20:48		 Elazığ ve Malatya'ya 182 milyon liralık nakdi yardım
22 Mart 2020 20:33
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor
22 Mart 2020 20:28		 Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
22 Mart 2020 19:36
Van'da depremzedeler için konteynerler kuruluyor
22 Mart 2020 19:21		 Diyanetten defin işlemlerine ilişkin açıklama
22 Mart 2020 18:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi22:23 - Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor22:23 - Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı22:18 - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem22:12 - Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor22:06 - Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti21:57 - Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı21:51 - Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı21:46 - Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi21:41 - Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
21:36 - Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi21:31 - Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı21:26 - TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı21:20 - Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı21:14 - Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti21:08 - Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi21:03 - Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek20:58 - Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs salgınında en riskli iller
65 yaş yasağında istisnalar belli oldu
Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
'Koronavirüs abartılıyor' dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the eyes of the darkness kitabı 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
Yuval Noah Harari 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
corona virüs vaka sayısı 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
denizli belediyesi'nin bankları sökmesi 1
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam