65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda İzmir'de çok sayıda yaşlı vatandaş, çağrıya uyarak evinde kaldı.

155'i arayıp polisten yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da polis ve belediye ekiplerince giderildi.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş ve üstündeki bazı vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı ve evlerine dönmeleri sağlandı.

- Denizli

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması konulan 65 yaş üstü vatandaşlardan yardım isteyenlerin ihtiyaçları polis ve belediye ekiplerince karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Denizli'de çok sayıda kişi çağrıya uyarak evinde kaldı.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan ve pazara gitmek isteyen bazı 65 yaş üstü vatandaşlar da polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

- Uşak

Uşak'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa uyup, sokağa çıkmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaşlı vatandaşlar, polise ihbar edildi.

Polis ekipleri, yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri için uyarırken, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşların ihtiyaçları belediye ve polis ekiplerince karşılandı.

Öte yandan, yaşlı vatandaşların dışarı çıkmadan 155 ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri vurgulandı.

Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve polis ekipleri de 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gıda paketi bıraktı.

- Aydın

Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların birçoğu yasağa uyarak evinde kaldı.

Öte yandan dışarıda olan 65 yaş üstü vatandaşların bazıları ise polisin uyarısıyla evlerine gitti.

İlçelerdeki pazarlarda belediye ve polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların pazara girmemesi için uyarılarda bulundu.

Kocaeli, Bartın, Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, eldiven ve maskelerle sokakları gezerek dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları bilgilendirdi.

Kentteki işlek sokaklar, park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında devriye gezen ekipler, uygulama kapsamına giren vatandaşları uyardı.

İhbarları değerlendiren ekipler, güneşli havanın da etkisiyle park ve bahçelerde oturan bazı vatandaşları da bilgilendirerek evlerine gönderdi.

Ekipler, rahatsızlığı olan vatandaşlara ulaşım konusunda yardım ederek evlerine ulaştırdı. Bu sırada vatandaşlara maske ve eldiven de verildi.

Zabıta ekipleri, sokaklarda anonslar yaparak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi kapsamında yardım elini uzatılıyor.

Kısıtlama gereği sokağa çıkamayan vatandaşlar "153" Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyebiliyor. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alarak vatandaşların alışverişini yapıyor.

- Bartın

Bartın Valiliğince belediye hoparlöründen yapılan uyarıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmamaları istendi.

Anonsta, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil çağrı merkezini aramaları veya mahalle muhtarlarıyla irtibata geçmeleri istendi.

- Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirlerinden 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması kapsamında, "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturuldu.

Bolu Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Valilik koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan bu kişilerin zorunlu/temel ihtiyaçlarını karşılanmak üzere "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturulduğu bildirildi.

Bu kişilerin ihtiyaçlarına yönelik taleplerini "ALO 112" hattı üzerinden iletebileceği aktarılan açıklamada, vatandaşların taleplerinin bölge/görev ayrımı yapılmaksızın alındıktan sonra doğrudan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na iletilerek gereğinin yapılacağı kaydedildi.

- Karabük

Karabük'te de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkması yasaklanan/kısıtlanan, tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulmuştur." ifadesine yer verildi.