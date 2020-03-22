Antalya Valisi: Temel ihtiyaçlarınız için 112'yi arayın
|22 Mart 2020 15:19
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Karaloğlu, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinde ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurdukları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun hizmete hazır olduğunu duyurdu.
"Temel ihtiyaçlarınız için 112'yi arayın, yardıma koşalım. Ama mutlaka #EvdeKal'ın. #SağlıcaklaKalın." paylaşımında bulunan Karaloğlu, koronavirüse karşı verilen mücadelede yetkili kurumların bilgilendirmelerinin dikkatle takip edilmesini istedi.
Vali Karaloğlu, "İnfial amaçlanan söylentilere asla itibar etmeyelim. Mümkün olduğunca #EvdeKal'alım. Az hareket, az temas, çok hijyen kuralıyla inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.
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