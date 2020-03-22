Polise '64 yaşındayım' dedi ama 69 yaşında çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi.
|22 Mart 2020 15:43
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı tarafından gece yarısı itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.
Yasa kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki emniyet müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarını sürdürdü. İnegöl'ün İshakpaşa Camisi arkasında bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, harekete geçti. Bu kişinin "64 yaşındayım" demesi üzerine kimliğini kontrol eden emniyet ekipler, 69 yaşında olduğunu öğrendi.
Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı
22 Mart 2020 21:51
|Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi
22 Mart 2020 21:46
|'Sosyal medyadaki bilgi kirliliği virüsten daha tehlikeli'
22 Mart 2020 19:41
|Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacılara dahi tahammülü yok
22 Mart 2020 19:16
|Kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı
22 Mart 2020 19:11
|Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı
22 Mart 2020 18:56
|Polisi görünce kaçmaya çalıştı, '64 yaşındayım' dedi
22 Mart 2020 17:18
|Sokağa çıkma yasağını deldi, 'bana bir şey olmaz' dedi
22 Mart 2020 16:58
|Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
22 Mart 2020 16:53
|Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
22 Mart 2020 16:39