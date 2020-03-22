1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyor

Bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolis, bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra litresi 7 bin liraya satılıyor. Virüslere karşı koruyan ürüne artan ilgi nedeniyle arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Uzmanlar ise koronavirüs nedeniyle talebin arttığı propolise karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor.
 22 Mart 2020 15:55
Yazdır
Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyor

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ve organik ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından topladığı güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis isimli macun kıvamındaki ürün, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırılan ve litresi 7 bin liraya alıcı bulan propolis bağışıklık sistemini güçlendirdiği insanları virüslere karşı koruyor. Türkiye'de az miktarda üretilen gerçek propolis ise yok satıyor. Arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan propolis toplamaya çalışıyor. Uzmanlar son günlerde koronavirüs nedeniyle talebin arttığı propolis ürünlerine karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor.

Propolis üretimi yapan kimya mühendisi Akın Sinan Kamiloğlu, arının ürettiği 15'e yakın üründen biri olan propolisin kovanın dezenfektanı olduğunu söyledi. Kamiloğlu, "Arılar, ağaçların dallarından, tomurcuklarından, yapraklarından reçinemsi maddeyi alarak bunu kovana taşıyor, kendi enzimleriyle bunu karıştırarak propolis yapıp kovanda kendi güvenliği için kullanıyor. Propolisin, kovanlardan hijyenik bir ortamda alınması gerekiyor. Kazıma yöntemiyle ve kurulan özel tuzaklarla propolisi topluyoruz. Ham propolisi elde ettikten sonra buzlukta 2-3 gün bekleterek kırılgan bir yapıya dönüşmesine sağlıyoruz. Öğütüp toz haline getirdikten sonra, dünya standartlarının kabul ettiği ölçüde, yani 30 gram propolise iki katı kadar etil alkol veya zeytinyağı katarak çözdürüyoruz. 10-15 gün boyunca bu karışımı sürekli çalkalıyoruz, sonra özel filtre kağıtlarından süzerek propolisi elde ediyoruz" dedi.

'BİR KOVANDAN 200 GRAM PROPOLİS ÇIKIYOR'

Propolisin insan kilosuna göre 10 kiloya bir damla şeklinde uygulandığını anlatan Kamiloğlu, "Kullanırken suyun içerisine koymamak lazım. Suda hemen ayrışmaya başlıyor, bu suyu içtiğiniz zaman herhangi bir fayda sağlaması mümkün değil. Arıcılar olarak önerimiz balın üzerine koymaları ya da bir ekmek dilimi üzerine damlatılarak tüketilmesidir. Vatandaşlara tavsiyemiz bildikleri güvendikleri yerlerden propolis alsınlar. Sahte ürünlerle karşılaşabileceği gibi yüzde 30 standarda sahip olması gerekirken ürünlerin yüzdelik değerinin ne olduğu bile bilinmiyor. Yüzdeliği 10-20'lik yapanlar var, bunun insan sağlığına faydası ne kadardır tartışılır. Propolis fiyatında piyasada inanılmaz dalgalanmalar var. Normalde fiyatı 20 mililitresi 60-70 lira arasında olmalı. Daha ucuzsa içindeki propolis oranı daha düşük demektir. Bir kovandan yılda, kazıma tekniğiyle, kurulan özel tuzaklarla 200 gram civarında propolis alabiliyoruz. İşlemlerden geçtikten sonra propolis litresi 6- 7 bin liradan alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

'PROPOLİS BİZİ KORUYOR'

Bal üreticisi Mustafa Memoğlu, propolisin antibiyotik olduğunun uzmanlar tarafından ifade edildiğini belirterek, "Arı, kovanını soğuklardan korunmak, içeriye başka haşerelerin girmesinin önüne geçmek için kovanında gördüğü boşlukları propolisle kaplıyor. Arının kovanı korumak için yaptığı bu propolisi şimdi biz kullanarak vücudumuzu koruyoruz. Aslında propolisi toplayabilmek için havalar soğuk olduğundan mevsim biraz erken. Biz gelen taleplerden dolayı mecbur kalarak kovanlarımızı açıyoruz ve propolis topluyoruz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı bir virüs var ve bu virüs ile mücadeleye propolisin antibiyotik özelliği ile katkı vermek için propolisleri talep edenlere ulaştırıyoruz. Propolisler işlendikten sonra yenebilir hale geliyor ve tüketiciyle buluşuyor. Bizim tavsiyemiz propolisleri güvendikleri yerlerden almaları, çünkü her işin bir sahteciliği olduğu için propoliste de bu durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.

'PROPOLİS BULAMIYORUZ'

Artan taleple beraber ellerinde propolis kalmadığını söyleyen şarküteri sahibi Güven Serkan Sarı "Son dönemlerde propolise yoğun bir ilgi var. Bunda dünyayı etkisi altına alan virüsün etkisi çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemi güçlendirmek için propolis kullanmaya başladı. Propolis çok fazla üretilebilen bir madde değil, talep çok fazla. Bu talebin hepsini karşılamak mümkün değil şu an elimizde de kalmadı bizim zaten" diye konuştu.

Propolis alan Gonca Kanal ise "Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için her türlü doğal ürünleri kullanmayı arttırdık. Propolis de ilk başta tercih ettiğimiz ürünlerden biri. Güvendiğim yerlerden almayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı
22 Mart 2020 21:31		 ASELSAN üretime ara verecek mi?
22 Mart 2020 18:16
3 otomotiv devi Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek
22 Mart 2020 17:44		 Gümüşün fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 31 geriledi
22 Mart 2020 15:51
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
22 Mart 2020 15:47		 Selçuk Bayraktar: Yerli solunum cihazı üretimini destekliyoruz
22 Mart 2020 15:31
MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor
21 Mart 2020 21:00		 Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
21 Mart 2020 20:21
Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı
21 Mart 2020 18:33		 Kolonya üreticisinden 'fırsatçılara göz açtırmayın' uyarısı
21 Mart 2020 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi22:23 - Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor22:23 - Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı22:18 - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem22:12 - Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor22:06 - Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti21:57 - Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı21:51 - Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı21:46 - Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi21:41 - Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
21:36 - Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi21:31 - Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı21:26 - TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı21:20 - Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı21:14 - Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti21:08 - Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi21:03 - Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek20:58 - Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs salgınında en riskli iller
65 yaş yasağında istisnalar belli oldu
Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
'Koronavirüs abartılıyor' dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
Yuval Noah Harari 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
corona virüs vaka sayısı 1
the eyes of the darkness kitabı 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam