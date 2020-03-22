Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, korona virüsüne yakalanan 68 yaşındaki bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.
|22 Mart 2020 16:18
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, korona virüsüne yakalanan 68 yaşındaki bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransa'da korona virüsünün ilk sağlık çalışanı kurbanının acil doktoru 68 yaşındaki Jean Jacques Razafindranazy olduğunu belirtti.
Compiegne Devlet Hastanesinde acil doktoru olan Razafindranazy'nin korona virüsü teşhisi konulmasının ardından Lille Hastanesi'ne kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Ölümünün açıklanmasının ardından Fransızlar, doktor Razafindranazy'i kahraman ilan etti.
Öte yandan, 14 bin 459 vakanın bulunduğu ve 562 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da son verilere göre 345 sağlık çalışanına korona virüs teşhisi konulduğu belirtildi.
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