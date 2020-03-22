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İşte dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 308 bin 500'ü aştı.
 22 Mart 2020 16:31
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İşte dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 308 bin 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 308 bin 547 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 13 bin 69 kişi öldü ve 95 bin 829 kişi iyileşti.

Çin'de 3 bin 261, Hong Kong'da 4, İtalya'da 4 bin 825, İran'da 1556, İspanya'da 1381, Fransa'da 562, ABD'de 348, İngiltere'de 233, Hollanda'da 136, Güney Kore'de 104, Almanya'da 84, İsviçre'de 80, Belçika'da 67, Japonya'da 44, Endonezya'da 38, Filipinler'de 25, Türkiye'de 21, İsveç'te 20, San Marino'da 20, Kanada'da 19, Brezilya'da 18, Irak'ta 17, Cezayir'de 15, Yunanistan'da 13, Danimarka'da 13, Portekiz'de 12, Mısır'da 10, Malezya'da 9, Avusturya'da 8, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Ekvador'da 7, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Macaristan'da 4, Arjantin'de 4, Pakistan'da 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Ukrayna'da 3, Fas'ta 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Panama 3, Burkina Faso 3, Arnavutluk'ta 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bangladeş'te 2, İsrail, Litvanya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Martinik, Jamaika, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

- Vaka sayıları, binden fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karası 81 bin 54, İtalya 53 bin 578, ABD 26 bin 892, İspanya 25 bin 496, Almanya 22 bin 364, İran 20 bin 610, Fransa 14 bin 459, Güney Kore 8 bin 897, İsviçre 6 bin 863, İngiltere 5 bin 18, Hollanda 3 bin 631, Avusturya 3 bin 24, Belçika 2 bin 815, Norveç 2 bin 167, İsveç 1770, Japonya 1766, Kanada 1328, Danimarka 1326, Avustralya 1286, Portekiz 1280, Malezya 1183 ve Brezilya 1178."
Anadolu Ajansı
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