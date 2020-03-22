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İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde 32 milyon 792 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve sağlık ekiplerinin 36 milyon kişiyle temas kurduğunu söyledi.
 22 Mart 2020 16:35
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İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde 32 milyon 792 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve sağlık ekiplerinin 36 milyon kişiyle temas kurduğunu söyledi.

Nemeki, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarının ülke genelinde yaklaşık 40 bin sağlık merkezinde 32 milyon 792 bin kişiyi sağlık taramasından geçirdiğini ve 36 milyon kişiyle temas kurduğunu aktaran Nemeki, bunlar arasından 145 bin kişinin hastanelerde ve evlerde karantina altına alındığını ifade etti.

İlk günlere göre şimdi daha iyi bir durumda olduklarını ancak bunun seyahat yapılabileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Nemeki, İran halkının yüzde 60'ının tavsiyelere uyarak evden çıkmadığını belirtti.

Nemeki, şu an itibarıyla duruma hakim olduklarını ve birçok eyaletteki hastanelerde boş yatakların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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