Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
|22 Mart 2020 16:39
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gören 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi bugün Sancaktepe Cemevi'ne getirildi. Cemevinin önünde kurulan stantlarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca stantlara el dezenfektanları konuldu. Cenaze töreninde yoğunluk oluşması sonucu yapılan anonsla cemevine sadece aile yakınlarının girmesi istendi. Bu nedenle önceden içeri giren vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Cenazeye çelenk getiren çiçekçilere de maske ve eldiven takması söylendi. Dalgıç'ın cenaze töreni sırasında katılımcıların birbirinden uzakta saf tutmaları anons edildi. Cemevine giremeyenler töreni dışarıdan izledi. 3 çocuk annesi Fikriye Dalgıç'ın eşi Salih Dalgıç, "Hastaydı kemoterapi alıyordu. Kanser hastasıydı. Üçüncü kemoterapiyi aldıktan sonra kan değerleri ve tansiyonu düştü. Vefat etti dün. Dün sabah baya rahatsızdı, ambulans çağırdık hastaneye kaldırdık. Tansiyonu çok düşük olduğu için kalp çalışmadı. Uğraştılar doktorlar." dedi.
KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILMADI
Kemal Kılıçdaroğlu cemevinde izdiham yaşanmaması için cenaze törenine katılmadı. Törene katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, "Sadece hijyen önlemlerini alabilmek için bugün cenazeye katıldım ben de. Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk. Buranın ilaçlamasını yaptık. Sayın genel başkanımız da duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın, yoğunluk olmasın diye. O yüzden sadece aile yakınlarının olduğu bir cenaze merasimi düzenlendi. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evinizde kalın derken bu duyarlılığı gösteren genel başkanımız da acısını içinde yaşayarak cenaze namazına katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin diye. Sadece defin edilirken muhtemelen mezarlıkta olacak. Oraya da kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu." diye konuştu.
Dalgıç'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kocaeli Derince Köyü'ne gönderildi.
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