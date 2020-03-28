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Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?

Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında görev alacak 4-B'li ve 4-D'li personel için; "Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4-B'li ve 4-D'li personele döner sermayeden görev verilebileceği ve bu görevlerine uygun ücretlerin ödenebileceği belirtilmektedir." denildi.
 28 Mart 2020 16:02
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Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 11.03.2020 tarih ve 5292340 sayılı yazılarıyla direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alıp alamayacağını cevapladı.

Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında görev alacak 4-B'li ve 4-D'li personel için yazdığımız 6/12/2019 tarihli ve 24325023 sayılı yazımızda; "Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4-B'li ve 4-D'li personele döner sermayeden görev verilebileceği ve bu görevlerine uygun ücretlerin ödenebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu personel 5510 sayılı İş Kanunu'na tabi olup aldıkları ücretlerin tamamı SGK primine tabidir. Bu nedenle de verilen bu tür görevlerde görev yapacakları günden bir gün önce SGK girişi yapılması mecburiyeti vardır.

Bu kapsamda, il milli eğitim müdürlüklerinin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları ve sıkıntılar yaşanmaması için il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından son gün (Cuma günü) resen görev verilirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunan 4-B'li ve 4-D'li personel kapsamı dışındaki personele öncelik verilerek görevlendirmelerin yapılması hususunda," ifadelerine yer verilmiştir. Ancak bazı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgi yazıyı gerekçe göstererek yukarıda belirtilen personele görev vermedikleri Bakanlığımıza ulaşan duyumlardan anlaşılmaktadır.

Yukarıda da açıklandığı üzere, 4-B'li ve 4-D'li personelin sistem üzerinden müracaatta bulunarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında görev almasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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