İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753'e çıktı
|22 Mart 2020 17:23
|Yazdır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 13 bin 407 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların en çok görüldüğü ülkeler arasında ilk olarak Çin ve İtalya geliyor. İspanya ise 28 bin 572 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda. İspanya'da ülke çapında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1753'e yükseldi. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayısındaki artış, ülkede endişelere neden oldu.
Ülkede 9 bin 702 vakanın bulunduğu başkent Madrid, ülkede en çok vakanın görüldüğü nokta oldu. Kentte 1021 kişi hayatını kaybetti. Madrid kentini ise Katalonya bölgesi takip ediyor. Katalonya bölgesinde vaka sayısının 4 bin 704 olduğu ve 191 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi
22 Mart 2020 22:24
|Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı
22 Mart 2020 22:23
|Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı
22 Mart 2020 21:20
|Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti
22 Mart 2020 21:14
|İran, ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmedi
22 Mart 2020 20:53
|Almanya Başbakanı Merkel kendisini karantinaya aldı
22 Mart 2020 20:38
|İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
22 Mart 2020 20:16
|Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
22 Mart 2020 19:40
|Bulgaristan Cumhurbaşkanı, OHAL yasasını veto etti
22 Mart 2020 19:31
|İtalya'da toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza
22 Mart 2020 19:26