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Ailesini evde bekleyen çocuklardan 'evde kalın' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görev başında olan asker babası ve sağlıkçı annesini evlerinde bekleyen iki çocuğun, "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" mesajını sosyal medyadan paylaştı
 22 Mart 2020 17:28
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Ailesini evde bekleyen çocuklardan 'evde kalın' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkaları takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, iki kardeşin fotoğrafının altında, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadesine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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