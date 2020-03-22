Kayıp uzman çavuş FETÖ'cülerle çatışmış!
|22 Mart 2020 17:33
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Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları birçok ekibin katılımıyla sürerken, insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntüler de uzmanlar tarafından anında değerlendiriliyor. Öte yandan, kayıp Güneş'in 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilerle çatışırken yaralandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Ağustos Resepsiyonu'na davet edildiği öğrenildi.
Olay, 6 gün önce Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkii Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.
Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Rize, Van ve Tunceli dahil birçok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, jandarma, AFAD ve gönüllülerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen noktalar didik didik aranıyor. Kent merkezine kadar devam eden arama çalışmalarına İHA'lar da havadan aldıkları görüntülerle destek sağlıyor.Ayrıca jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri tarafından da kıyı taramaları gerçekleştiriliyor.
Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor.
Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.
FETÖ'cülerle çatışırken yaralanmış
Kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in 15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ve darbecilerle çatışırken yaralandığı öğrenildi.
FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele nedeniyle Güneş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı etiketleyerek paylaşımda bulunan uzman çavuşun eşi Gülnur Ortakçı Güneş, "15 Temmuz'da da savaştı eşim, yaralandı, oradaki başarısından dolayı 30 Ağustos Resepsiyonuna çağırmıştınız. Bakın hemen yanınızda duruyor ne olur bulunması için daha fazla ekip görevlendirilsin. Şimdi soğuk suların altında" ifadelerini kullandı.
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