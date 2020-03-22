71 yaşındaki sanatçı uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
|22 Mart 2020 17:38
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Çin'den İtalya'ya, ABD'den İspanya'ya kadar dünyanın kan ağladığı salgın koronavirüsten dolayı yetkililer ısrarlar "65 yaş üzerindekiler evden çıkmasın" uyarısı yaptı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarıyla sevenlerine "Evde kal" çağrısı yaptı. Ancak 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin bu kurala uymadı.
KENDİSİNİ BOŞ SOKAKLARA ATTI
Son zamanlarda ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sokakların boşalmış olmasını fırsat bilen Selami Şahin, kendisini Bebek'e attı. Şahin'in eldiven ve maske önlemini aldığı görüldü.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI
71 yaşındaki şarkıcı, uzmanların ve yetkililerin özellikle 60 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönündeki uyarıları dikkate almayarak dışarı çıkarak ve hayranları ile fotoğraf çektirerek sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.
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