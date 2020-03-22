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71 yaşındaki sanatçı uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı

Ünlü sanatçı Selami Şahin, sokakların boş olmasını fırsat bilerek yüz maskesi yarım takılı bir şekilde Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. 71 yaşındaki sanatçı, sosyal mesafe kuralına uymayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
 22 Mart 2020 17:38
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71 yaşındaki sanatçı uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı

Çin'den İtalya'ya, ABD'den İspanya'ya kadar dünyanın kan ağladığı salgın koronavirüsten dolayı yetkililer ısrarlar "65 yaş üzerindekiler evden çıkmasın" uyarısı yaptı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarıyla sevenlerine "Evde kal" çağrısı yaptı. Ancak 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin bu kurala uymadı.

KENDİSİNİ BOŞ SOKAKLARA ATTI

Son zamanlarda ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sokakların boşalmış olmasını fırsat bilen Selami Şahin, kendisini Bebek'e attı. Şahin'in eldiven ve maske önlemini aldığı görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

71 yaşındaki şarkıcı, uzmanların ve yetkililerin özellikle 60 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönündeki uyarıları dikkate almayarak dışarı çıkarak ve hayranları ile fotoğraf çektirerek sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.
Memurlar.Net
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