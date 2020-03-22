3 otomotiv devi Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek
ABD Başkanı Donald Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.
|22 Mart 2020 17:44
|Yazdır
ABD Başkanı Donald Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı.
Önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti.
Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı
22 Mart 2020 21:31
|ASELSAN üretime ara verecek mi?
22 Mart 2020 18:16
|Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyor
22 Mart 2020 15:55
|Gümüşün fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 31 geriledi
22 Mart 2020 15:51
|Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
22 Mart 2020 15:47
|Selçuk Bayraktar: Yerli solunum cihazı üretimini destekliyoruz
22 Mart 2020 15:31
|MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor
21 Mart 2020 21:00
|Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
21 Mart 2020 20:21
|Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı
21 Mart 2020 18:33
|Kolonya üreticisinden 'fırsatçılara göz açtırmayın' uyarısı
21 Mart 2020 18:21