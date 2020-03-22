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Başkentte yaşlı ve hastaların ihtiyaçları karşılanıyor

aşkent'te, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında ikametten ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.
 22 Mart 2020 17:50
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Başkentte yaşlı ve hastaların ihtiyaçları karşılanıyor

Başkent'te, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında ikametten ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Ankara Valiliğinin, genelge sonrasında oluşturduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri 65 yaş üstü ve ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bu manada çalışmalarına hızla başlayan Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gelen çağrıları değerlendirerek ilçe sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya başladı.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müdürü Serdar Tan, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş, ekiplerimiz bugün saat 14.00 itibariyle 112 çağrı merkezine ulaştırılanların ihtiyaçlarını gidermek üzere önce markete sonrasında şahsın evine teslimatını gerçekleştirdik. Proje kapsamında 7/24, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmeye başlanmıştır. Şuana kadar bize ulaşan 28 dezavantajlı grubumuz var" dedi.

Sadece gıda değil başka taleplerinde değerlendirdiklerini belirten Serdar Tan, "Havaalanına gitmek isteyen vatandaşlarımız oldu. Onları havaalanlarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Araç muayenesi geldiği için onu yaptırmak isteyen vatandaşlarımız var. Bunlar içinde organize olup bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Vatandaşların 7 gün 24 saat hizmetinde olduklarını belirten Tan, "Millet olarak zor bir durumdan geçiyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızdan özellikle sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Bizler onların her zaman emrindeyiz. Devletimiz onların yanında. Çağrı merkezlerimizi arayıp 7/24 onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
İhlas Haber Ajansı
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