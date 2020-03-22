1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksim'de restoran ve lokanta esnafı kepenk kapattı

Dün restoranlar ve yeme-içme yerleri için alınan karardan sonra Taksim esnafı bugün kepenk kapattı.
 22 Mart 2020 17:56
Yazdır
Taksim'de restoran ve lokanta esnafı kepenk kapattı

Dün restoranlar ve yeme-içme yerleri için alınan karardan sonra Taksim esnafı bugün kepenk kapattı.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-!9) mücadele kapsamında dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile içkili ve içkisiz her türlü restoran, lokanta, pastane ve benzeri iş yerlerinde sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verileceği açıklandı. Taksim'de de genelge ile bazı esnaflar mekanlarındaki masa ve sandalyeleri kaldırırken çoğu esnaf kepenk kapattı. Yemek almak için gelmek isteyen vatandaşlar kapalı mekanları görünce geri döndü. Az sayıda iş yerinde hizmet verildiği görülürken müşteriler yemeklerini ayakta yemek durumunda kaldı.

"Burada masa gören olmadığından kimse gelmiyor"

Hükümetin esnafa yardım etmesi gerektiğini dile getiren Özcan Usta, "Dün akşam bir genelge yayınlandı. Genelgeye göre masa ve sandalye koymaya yasak geldi. Sadece al-götür olarak yaptılar. Onun için de kimse girmiyor. Böyle bekliyoruz. Dışarıya servis yapıyoruz. Burada masa gören olmadığından kimse gelmiyor. 3 kişi gelecekse 1 kişi geliyor. Bu esnaf ne yapsın. Bunu düşünmek lazım. Hükümetin açıkladığı paket güzel. 14 gün evden çıkmayayım diyor. Benim ayın 1'inde yatacak kredim var. Faturalarım var. Onları nasıl ödeyeceğim? Zaten peşin param olsa evimi peşin alırdım. Hükümetin buna bir çözüm bulması lazım" diye konuştu.

"Devletimizin yanındayız"

Zor bir sürecin olacağını ama atlatacağımızı ifade eden bir esnaf, "Şu an itibari ile dükkanımızı kapattık. Devletimizin almış olduğu tedbirler doğrultusunda biz de kendimize göre tedbir aldık. Kapatıyoruz. Devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız şu anda herkes evde kalsın dedi. Biz de bu çağrıya uyduk. Biraz zor olacak, güç olacak ama inşallah bunları da atlatacağız. Bazı dükkanlar masa sandalyelerini kaldırıp çalışıyor. Ama toptan bir tedbir alsak daha güzel olurdu. Olması gereken oydu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22 Mart 2020 22:18		 Yasak mı oda ne? Sahile masa kurup okeye döndüler!
22 Mart 2020 19:06
Konyalılar kurallara uydu, cadde ve sokaklar boşaldı
22 Mart 2020 18:46		 Aydın'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
22 Mart 2020 18:01
Adalar halkından mimoza hırsızlığına tepki
22 Mart 2020 17:03		 Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı
22 Mart 2020 16:23
Otobüste koronavirüs alarmı... Rahatsızlanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
22 Mart 2020 15:00		 Başkentte yaşlıların evde yaşamlarını kolaylaştıracak uygulama
22 Mart 2020 14:46
Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı
22 Mart 2020 14:00		 Ankara'da koronavirüs nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı
22 Mart 2020 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi22:23 - Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor22:23 - Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı22:18 - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem22:12 - Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor22:06 - Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti21:57 - Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı21:51 - Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı21:46 - Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi21:41 - Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
21:36 - Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi21:31 - Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı21:26 - TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı21:20 - Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı21:14 - Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti21:08 - Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi21:03 - Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek20:58 - Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs salgınında en riskli iller
Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
65 yaş yasağında istisnalar belli oldu
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
'Koronavirüs abartılıyor' dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
the eyes of the darkness kitabı 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
Yuval Noah Harari 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 2
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 1
Toni Morrison 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam