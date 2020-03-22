Erdoğan: Evlerimizde kalalım, mücadele güçlü şekilde sürsün
|22 Mart 2020 18:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Esma anne' ile yaptığı telefon görüşmesini Twittter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerimizde kalalım" uyarısını yineledi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.
Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün."
Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2020
Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün. pic.twitter.com/UdXIpc9kCr
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