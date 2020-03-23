MEB, Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bazı tedbirler aldı

EĞİTİM VE AHLAK KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

Resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma vb.) tedbiren iptal edilmiştir.

Bunun üzerine 03-04 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da bütün paydaşlara açık felsefe, ilahiyat, psikoloji, sosyoloji ve eğitim bilimleri vb. disiplinlerin de işe koşulduğu, geniş katılımlı olarak yapılması planlanan Eğitim ve Ahlak Kongresi iptal edilmiştir.

14. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI ERTELENDİ

Bakanlığımızca 13 yıldır aralıksız bir şekilde birbirinden güzel yarışmaların yaşandığı, mücadele ve azmin teknolojiyle buluştuğu Uluslararası MEB Robot Yarışmasının 14 üncüsü, 08-10 Nisan 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılması planlanmıştı.

Her yıl yeteneklerini sergilemek ve ülkemizin teknoloji atılımına omuz vermek isteyen yarışma ekipleri ve gençlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Bu sebeple 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın ertelenmesi önem arz etmektedir. Başvurular 20 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek olup, başvuruda bulunan takımlar herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır.

08-10 Nisan 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Kapalı Spor Salonunda düzenlenmesi planlanan 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının aynı şartlarda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan kurslar ile destekleme ve yetiştirme kursları da tatil edilmiştir. Ancak hayat boyu öğrenme kurumları tarafından, diğer kurumlar ile iş birliği halinde açılan kurslar ile diğer kurumların mekanlarında açılan kursların tatil olup olmadığı konusunda valiliklerden görüşler gelmektedir.

Söz konusu tatil süresince, açık öğretim okullarına bağlı yüz yüze eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere, herhangi bir ayrım olmaksızın hayat boyu öğrenme kurumları tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin tamamına ara verilmiştir.

KALFALIK/USTALIK SINAVLARI 01 HAZİRAN - 05 TEMMUZ 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Kalfalık/Ustalık sınavları, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında gerçekleştirilmektedir. Bu sınavlara, her dönemde yaklaşık yirmi bin aday katılmaktadır. Sınavlara katılacak adaylar ile sınavlarda görev alacak öğretmenlerin sağlığını korumak amacıyla 2020 Nisan sınavlarının ertelenmesi önem arz etmektedir.

2020 Nisan sınavları için başvuru yapan adaylar her hangi bir hak kaybına uğramadan 2020 Haziran döneminde sınavlarına girebileceklerdir. 01 Nisan - 05 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Kalfalık/Ustalık sınavları 01 Haziran - 05 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR