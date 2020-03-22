Konyalılar kurallara uydu, cadde ve sokaklar boşaldı
Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların, kurallara uyduğu ve sokakları boşalttığı gözlendi.
|22 Mart 2020 18:46
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Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların, kurallara uyduğu ve sokakları boşalttığı gözlendi.
Şehir içinde normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı başta Mevlana Meydanı, tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı'nda tenhalık dikkati çekerken, cadde ve sokaklarda ise 65 yaş üstündekilerin, sokağa çıkılmaması yönündeki sınırlandırmaya genel olarak uydukları görüldü.
Tarihi Aziziye Camisi'nde de cemaatle toplu namaz kılınmaması yönündeki uyarının dikkate alındığı gözlemlendi.
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