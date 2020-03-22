Kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı
|22 Mart 2020 19:11
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.
Kızıltepe'nin Sanayi Mahallesi'nde kimliği belirsiz sürücü, 711 sokaktayken hareket halindeki plakası alınamayan kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Sürücü, ayaklarıyla direksiyona yön vererek yüksek sesle müzik dinlemeyi de ihmal etmediği aracı tehlikeli şekilde kullandı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği sürücü, aracı bir süre tehlikeli şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullanan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsünün Ramazan Karaaslan olduğunu belirledi. Ekipler, Selehaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde Ramazan Karaaslan'ı gözaltına alırken, kamyonet ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
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