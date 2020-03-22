Bulgaristan Cumhurbaşkanı, OHAL yasasını veto etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için olağanüstü hal yasasını veto etti. Radev, "Bulgaristan vatandaşlarının tehdide değil, desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
|22 Mart 2020 19:31
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için olağanüstü hal yasasını veto etti. Radev, "Bulgaristan vatandaşlarının tehdide değil, desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Radev, olağanüstü hal yasasını veto ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Hiç bir savaş korkuyla kazanılmadı.
Genel abluka kararı krizi daha da derinleştirecektir" diyerek, iş sektörünün faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.
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