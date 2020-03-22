1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Başbakan Kiryakos Miçotakis: "Kimin yaşayacağını ve kimin öleceğini seçme noktasına gelmemeliyiz"
 22 Mart 2020 19:40
Yazdır
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, halka sesleniş konuşmasında, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya'da yaşananların Yunanistan'da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.

Miçotakis, az sayıda sorumsuz kişinin halkın sağlığını tehlikeye sokmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, "Kimin yaşayacağı ve kimin öleceğini seçme noktasına gelmemeliyiz" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğunu, vaka sayısının ise 94 artarak 624'e çıktığını açıkladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi
22 Mart 2020 22:24		 Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı
22 Mart 2020 22:23
Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı
22 Mart 2020 21:20		 Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti
22 Mart 2020 21:14
İran, ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmedi
22 Mart 2020 20:53		 Almanya Başbakanı Merkel kendisini karantinaya aldı
22 Mart 2020 20:38
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
22 Mart 2020 20:16		 Bulgaristan Cumhurbaşkanı, OHAL yasasını veto etti
22 Mart 2020 19:31
İtalya'da toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza
22 Mart 2020 19:26		 Rusya, Kovid-19 nedeniyle İtalya'ya uzman gönderdi
22 Mart 2020 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi22:23 - Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor22:23 - Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı22:18 - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem22:12 - Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor22:06 - Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti21:57 - Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı21:51 - Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı21:46 - Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi21:41 - Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
21:36 - Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi21:31 - Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı21:26 - TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı21:20 - Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı21:14 - Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti21:08 - Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi21:03 - Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek20:58 - Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs salgınında en riskli iller
Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
65 yaş yasağında istisnalar belli oldu
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
'Koronavirüs abartılıyor' dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya'da 627 kişinin ölmesi 2
the eyes of the darkness kitabı 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
Yuval Noah Harari 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 2
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
Toni Morrison 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam