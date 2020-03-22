Almanya Başbakanı Merkel kendisini karantinaya aldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RESTORAN, PASTANE VE LOKANTALAR İÇİN YENİ KARAR İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Corona virüs (Covid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.