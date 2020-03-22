İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.
|22 Mart 2020 20:48
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen askeri konvoyun İdlib'in Keferlocin kasabasından geçtiği gözlendi.
Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.
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