Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.
|22 Mart 2020 21:03
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.
Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 mücadelesi kapsamında belediyeye ait halk otobüslerinin 23 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz olacağını belirtti.
Çerçioğlu, "Tüm sağlık çalışanlarımıza üstün gayretlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Evde kal" mesajını da paylaşan Çerçioğlu, otobüslerin tüm vatandaşlar için sadece mesai saatlerinde hizmet vereceğini aktardı.
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