Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti
|22 Mart 2020 21:14
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Fransa'da korona virüse yakalanan Türk vatandaşlarından 9'u hayatını kaybederken, 10'u yoğun bakımda tedavi görüyor. Fransa'da 42 Türk vatandaşı korona virüs tedavisi görüyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs yayılmaya devam ediyor. Fransız Yetkililer, Fransa'da korona virüse yakalanan Türk vatandaşlarından 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi. 1 Türk vatandaşının 7 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 9'a yükseldi. Fransa'nın çeşitli şehir ve kasabalarında koronaya yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Fransız yetkililer, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Colmar, Moulhuse ve 95. Bölgede bulunduklarını kaydederken, hepsinin 70 yaş ve üstü olduklarını açıkladı.
Fransa'da toplam korona virüs vakası 14 bin 459'a, hayatını kaybedenler ise 562 kişiye ulaştı.
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