TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
|22 Mart 2020 21:26
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Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
|Vodafone Tv
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
|Kablo Tv
|465. Kanal
|466. Kanal
|467. Kanal
|Tivibu
|401. Kanal
|402. Kanal
|403. Kanal
|Turkcell TV+
|106. Kanal
|107. Kanal
|108. Kanal
|D-Smart
|138. Kanal
|139. Kanal
|140. Kanal
|Bein/Digiturk
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
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