Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.
|22 Mart 2020 21:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.
Hayat Eve Sığar. #HayatEveSığar pic.twitter.com/o98SjNF6kCDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
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