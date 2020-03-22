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Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafelerle birlikte nargile kafeler de kapatılınca, nargile içmek isteyenler kendi malzemelerini alarak evlerinde nargile içmeye başladı. Nargile malzemeleri satıcıları, birçok kişinin evde nargile içmek malzeme ve nargile takımı almaya geldiklerini söyledi.
 22 Mart 2020 21:51
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Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı

"SATIŞLAR DÜŞTÜ AMA EVLERİNE ALMAK İÇİN GELİYORLAR"

Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın aldığı ve tüm Türkiye'de uygulanan tedbirler kapsamında kafe ve restoranlar geçici olarak kapatıldı. Kafelerle birlikte nargile kafelerin de kapatılmasının üzerine, nargile içenler malzemeleri alıp evlerinde kendi nargilelerini yapmaya başladı. Nargile kafelerin kapanmasının ardından satışların düştüğünü ama birçok kişinin evde kendi nargilesini hazırlamak için malzeme almaya geldiğini söyleyen Hüseyin Duran, şöyle konuştu:

"İnsanlar bir araya geliyor. Bunu normal bir tatilmiş gibi algılayıp herkes nargile kafelere arkadaşını çağırıp gidiyordu. Bu da salgının daha çok yayılmasına etki ediyor. Biz de satışlar durdu. İnsanlar korkup dışarı çıkamıyorlar. Tabii bu onlar için daha iyi. Satışlar düştü ama nargile içen insanlar evlerine nargile almak için geliyorlar. Daha önceden tütün almaya, kafesi olanlar gelirdi. Neredeyse bir haftadır kimse gelmiyor, zaten geçtiğimiz günlerde alınan kararla bütün kafeler kapandı. Eve almak için çok gelenler oluyor. 'Nargilesiz kaldık, kafelere gidemiyoruz, evde nargile yok' diyerek gelip, insanlar buradan nargile ve tütünü alıyor ve evde içiyorlar" dedi.

"EVDE KULLANMAK İÇİN ALIYORLAR"

Eminönü'nde nargile malzemeleri satan dükkanı bulunan Ali Karşıyaka ise satışların yoğun olduğunu söyleyerek, "Genelde kafeye gidenler ya da takımı ve tütünü olanlar yine ara sıra alışveriş yapıyorlardı. Şimdi daha yoğunluk oldu. Mekanların kapatılmasından dolayı rağbet arttı. Evde kullanmak için alıyorlar. İnsanlar evdekilere rahatsızlık vermemesi ve dumanın eve sinmemesi için genellikle kafeleri tercih ediyorlardı. Şimdi kafeler kapanınca herkes eve yöneldi. Genellikle evde kullanmak için aldıklarını söylüyorlar" dedi.

Nargile malzemesi almaya gelen Özgür Özbilge, "Nargile seti almaya geldim. Evde kullanacağım. Dükkanların hepsi kapandı. Orada nargile içeceğiz" dedi.
DHA
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