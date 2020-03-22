Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü
|22 Mart 2020 21:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısında, salgının yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hazır bulundu.
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